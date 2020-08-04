У двох заступників мера Одеси підтвердили COVID-19
Про це 4 серпня повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі мерії.
"Лабораторно підтверджено діагноз COVID-19 у двох віцемерів, вони пішли на самоізоляцію. А ПЛР-тестування заступника міського голови Світлани Бедреги, в якої теж попередньо діагностували інфікування коронавірусом, дало негативний результат. Тож віцемер вирішила працювати дистанційно", - зазначила речниця міськради Наталія Мальцева.
За її словами, наразі проходять ПЛР-тестування ті посадовці мерії, які в межах служби контактували з інфікованими віцемерами.
Протягом 3 серпня на Одещині підтвердився діагноз COVID-19 у 63 жителів, а один пацієнт, інфікований коронавірусом, помер. Загальна кількість інфікованих в регіоні зросла до 3 тисяч 545, летальних випадків 49.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадків COVID-19, за добу — 1061 новий.
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