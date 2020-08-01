На Київщині за добу - 70 нових випадків коронавірусу

У Київській області за минулу добу зафіксували 70 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10.00 1 серпня підтверджено 3787 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 333 дітей та у 589 медичних працівників.

За добу підтверджено 70 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 6-х дітей віком від 1 до 13 років. З них 9 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 61 особа знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 692 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3095 осіб.

Одужали всього 2697 осіб, з них 234 дитини віком від 1 міс. до 17 років.

За минулу добу одужали 37 осіб, у тому числі 3 дитини.

Всього за період епідемії у Київській області померли 64 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворої з підтвердженим COVID-19 (жінка, 56 років м. Вишгород).

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7204 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 60 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 13034 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1 172.