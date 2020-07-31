Херсонський лабцентр спростовує інформацію СБУ про неякісні COVID-тести

У Херсонському обласному лабораторному центрі МОЗ спростовують інформацію про те, що тест-системи, які були закуплені цією установою для діагностики COVID-19, не рекомендовані до використання.

Про це під час брифінгу 31 липня повідомив в.о. директора Державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олександр Хондусь, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рішення про те, використовувати ці тест-системи чи не використовувати ці тест-системи ухвалюється виключно Міністерством охорони здоров'я і Держлікслужбою України. Якщо ви відкриєте реєстр всіх медичних препаратів… там знаходяться ці тест-системи. Рішень, що обмежують використання цих тест-систем, ні з боку міністерства, ні Держлікслужби України не було, тому ми користуємося цими тест-системами, як ними користуються практично всі лабораторні центри МОЗ. Якщо неякісний препарат – його з реєстру знімають», - зазначив Хондусь.

За його словами, перед тим, як СБУ порушило питання про якість тест-систем для ПЛР-досліджень українського виробництва, їх цікавила ціна, за якими тест-системи були придбані.

Провідний юрист-консульт установи Людмила Шумкова, призначена уповноваженою щодо закупівель товарів, послуг і робіт, пов’язаних з ліквідацією та попередженням епідемії COVID-19, зазначила, що перший запит від СБУ надійшов з приводу вартості тестів.

«Ми надали всі необхідні документи і пояснили, що було обрано найдешевшого виробника і саме українського виробника. Потім через деякий час СБУ надіслала інший запит, в якому вона просила надати наказ про призначення мене уповноваженою щодо таких закупівель і там вже було про якість зазначено», - розповіла Шумкова.

Вона також повідомила, що ніяких обшуків в обласному лабораторному центрі не проводилися – були лише запити.

«Хто проводив експертизу і встановлював, чи якісні вони чи ні? У нас є документи, що підтверджують, що ці тести – якісні. Звідки СБУ зробила такий висновок (що тест-сстеми неякісні - ред.) – невідомо», - каже Шумкова.

Також, як повідомив на брифінгу Хондусь, МОЗ відреагував на ситуацію – призначена комісія, що має прибути в Херсон в неділю ввечері і вже в понеділок розпочне роботу.

Наразі лабораторія продовжує проводити ПЛР-тестування – адже, як зазначив Хондусь, не можна припиняти виявляти хворих та проводити обстеження контактних осіб. За його словами, за тим, що відбувається у Херсоні, стежать також і його колеги з інших обласних лабораторій, що також використовують ці тест-системи.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня СБУ поінформувала про те, що задокументовано протиправну діяльність посадових осіб Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ України, причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичними методами.

31 липня начальник Херсонського обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромасевич запропонував Міністерству охорони здоров'я залучити незалежних експертів для перевірки інформації СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19, закуплені обласним лабцентром з обов'язковим інформуванням громадськості та засобів масової інформації про результати перевірки.