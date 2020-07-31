Херсонський лабцентр спростовує інформацію СБУ про неякісні COVID-тести
Про це під час брифінгу 31 липня повідомив в.о. директора Державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олександр Хондусь, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Рішення про те, використовувати ці тест-системи чи не використовувати ці тест-системи ухвалюється виключно Міністерством охорони здоров'я і Держлікслужбою України. Якщо ви відкриєте реєстр всіх медичних препаратів… там знаходяться ці тест-системи. Рішень, що обмежують використання цих тест-систем, ні з боку міністерства, ні Держлікслужби України не було, тому ми користуємося цими тест-системами, як ними користуються практично всі лабораторні центри МОЗ. Якщо неякісний препарат – його з реєстру знімають», - зазначив Хондусь.
За його словами, перед тим, як СБУ порушило питання про якість тест-систем для ПЛР-досліджень українського виробництва, їх цікавила ціна, за якими тест-системи були придбані.
Провідний юрист-консульт установи Людмила Шумкова, призначена уповноваженою щодо закупівель товарів, послуг і робіт, пов’язаних з ліквідацією та попередженням епідемії COVID-19, зазначила, що перший запит від СБУ надійшов з приводу вартості тестів.
«Ми надали всі необхідні документи і пояснили, що було обрано найдешевшого виробника і саме українського виробника. Потім через деякий час СБУ надіслала інший запит, в якому вона просила надати наказ про призначення мене уповноваженою щодо таких закупівель і там вже було про якість зазначено», - розповіла Шумкова.
Вона також повідомила, що ніяких обшуків в обласному лабораторному центрі не проводилися – були лише запити.
«Хто проводив експертизу і встановлював, чи якісні вони чи ні? У нас є документи, що підтверджують, що ці тести – якісні. Звідки СБУ зробила такий висновок (що тест-сстеми неякісні - ред.) – невідомо», - каже Шумкова.
Також, як повідомив на брифінгу Хондусь, МОЗ відреагував на ситуацію – призначена комісія, що має прибути в Херсон в неділю ввечері і вже в понеділок розпочне роботу.
Наразі лабораторія продовжує проводити ПЛР-тестування – адже, як зазначив Хондусь, не можна припиняти виявляти хворих та проводити обстеження контактних осіб. За його словами, за тим, що відбувається у Херсоні, стежать також і його колеги з інших обласних лабораторій, що також використовують ці тест-системи.
Як повідомляв Укрінформ, 30 липня СБУ поінформувала про те, що задокументовано протиправну діяльність посадових осіб Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ України, причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичними методами.
31 липня начальник Херсонського обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромасевич запропонував Міністерству охорони здоров'я залучити незалежних експертів для перевірки інформації СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19, закуплені обласним лабцентром з обов'язковим інформуванням громадськості та засобів масової інформації про результати перевірки.