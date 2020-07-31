МОЗ та експертів просять перевірити закупівлі для Херсонщини "неякісних тестів на COVID-19"

У Херсоні пропонують Міністерству охорони здоров'я залучити незалежних експертів для перевірки інформації СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19, закуплені обласним лабцентром.

Про це начальник Херсонського обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромасевич написав у Facebook.

«З огляду на значний суспільний резонанс, викликаний ціює публікацією (інформації СБУ - ред.), а також дублюванням її на рівні національних та регіональних засобів масової інформації, вважаю за необхідне дати деякі коментарі і звернутися до керівництва Міністерства охорони здоров'я України: ... найближчим часом провести службове розслідування із залученням незалежних експертів референс-лабораторії МОЗ України, з обов'язковим інформуванням громадськості та засобів масової інформації про його результати!», - написав Ромаскевич.

Він наголосив, що керівництво Херсонської області та обласного штабу боротьби з COVID-19 зацікавлене лише у достовірній інформації про захворюваність на коронавірусну інфекцію.

За його словами, тест-системи вітчизняного виробника про які йдеться, закуплені Херсонським обласним лабораторним центром, ця установа безпосередньо керується і фінансується Міністерством охорони здоров'я. Тести надійшли в область лише в липні 2020 року і аж ніяк не могли б вплинути на результати досліджень у березні - червні 2020 року.

«За інформацією, якою я володію, вони сертифіковані і дозволені для використання в Україні. Більше того, вчора я особисто зателефонував своїм колегам із 7 областей України (в тому числі регіони з високим рівнем захворюваності) - всі вони працюють саме цими тестами», - написав Ромаскевич.

Крім того, за його словами, під час отримання тест-систем проводиться так звана процедура валідації, що передбачає систему контролю якості отриманих тест-систем, і, за його інформацією, процедура внутрішньої валідації отриманих тест-систем у Херсонському обласному лабораторному центрі МОЗ України, була виконана.

Також начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації наголосив, що рівень захворюваності на COVID-19 у Херсонській області в липні зріс удвічі порівняно з червнем 2020 року.

Ромаскевич зазначив, що "говорити про неякісні тести до проведення перевірки спеціалістами МОЗ України мені здається передчасним і неправильним".

Як повідомлялося, 30 липня СБУ поінформувала про те, що задокументовано протиправну діяльність посадових осіб Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ України, причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичними методами.