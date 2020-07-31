В Україні треба більше тестувати людей із симптомами COVID-19 - експерт

В Україні потрібно більше тестувати людей із симптомами коронавірусної хвороби COVID-19.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський.

«Рівень тестування досі неадекватний, треба робити більше тестів, хоча ситуація й покращилася порівняно з квітнем. Але кількості на сьогодні все одно не вистачає, доступ до тестування – велика проблема. У Фейсбуці повно обурених дописів та коментарів про те, що хтось з симптомами COVID-19 прийшов до лікаря, а йому порадили йти додому, самоізолюватися і пити парацетамол. Тобто, людину не направляють на тестування і навіть не рекомендують це тестування робити, а якщо стан не важкий – йди собі і приймай парацетамол. В принципі, це правильно, бо якщо людина не потребує госпіталізації, то лікування ніякого й немає, крім симптоматичного. Нічого страшного, якщо пересидить хворобу вдома. Але ж при цьому ми не маємо у статистиці відображення того, що такі люди хворі, відповідно, не можемо відстежити їхні контакти, зрозуміти, від кого заразилися вони і кого самі могли заразити. Таке легковажне ставлення призвело до того, що у нас статистика малоадекватна. Ми не знаємо, скільки таких пацієнтів з COVID-19 відправили додому пити парацетамол. Можна лише здогадуватися», - зазначив експерт.

За словами Єсилевського, «наскільки мені відомо з оприлюднених даних, великих черг на обробку тестів немає. Але знов таки, повертаючись до направлених додому на парацетамол – статистика залежить від того, скільки людей направили на тестування. Цим можна регулювати її дуже гнучко. Прийшла рознарядка – нікого не направляти на тести, і статистика пішла донизу. Потім відправили іншу інструкцію, почали масово відправляти на тестування – і цифри пішли догори. Я далекий від думки, що це робиться навмисне. Ніколи не треба шукати злого задуму в тому, що могло статися просто через дурість. Але щось таке можна припустити з великою ймовірністю».

Як повідомлялося, станом на 31 липня в Україні 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1693 летальні, 38 752 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1090 нових випадків. Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 598 пацієнтів.