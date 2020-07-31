Семен Єсилевський, вчений-біофізик

3 серпня виповнюється 5 місяців від дня, коли в Україні зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19. Відтоді в Україні захворіло вже понад 67600 осіб, близько 37500 одужали, кількість померлих наближається до 1700. Пандемія охопила нові країни, а «старим» дала перепочинок. Купу медичних препаратів намагалися кидати у бій проти нового віруса, та не всі експерименти вдалися.

З провідним науковим співробітником Інституту фізики НАН України, доктором фізико-математичних наук Семеном Єсилевським Укрінформ спілкувався, коли в Італії вже настав колапс медичної системи, а в Україні набирав обертів карантин. Що дізналися вчені про коронавірус за час, який відтоді минув? Чи отримали нову зброю проти нього? Коли нарешті еволюціонує вірус? Біофізик Єсилевський знає відповіді на ці та інші питання.

ПОТРІБНО ЩЕ БІЛЬШЕ ТЕСТІВ І РЕМДЕСИВІР

--Пане Семене, про пандемію ми з вами говорили на початку квітня. Що змінилося у поглядах на коронавірусну проблему з того часу?

- Якихось кардинальних змін у нашому розумінні цієї хвороби і ситуації загалом не сталося. Та накопичилася певна статистика і дещо стало більш зрозумілим, ніж було у квітні. Повністю закрито тему використання різних ліків “офф лейбл” для лікування COVID-19, застосування з цією ж метою ліків проти ВІЛ, гідроксихлорохіну. Були сподівання, що вони подіють, та не справдилися. Стало відомо, що проти цієї хвороби працює один з противірусних препаратів – ремдесивір. Він дає певний результат, але це не панацея, не те лікування, яке могло б нас позбавити від цієї біди. Тепер вже ясно, що вся надія таки на вакцину.

- Дивлюся оновлений протокол лікування від МОЗ. Гідроксихлорохін за необхідності дозволений, зник лопінавір/ритонавір, зате рекомендовані фавіпіравір, ремдесивір, тоцилізумаб. З цього мені зрозуміло лиш одне – пошуки власного рецепту тривають?

- За українським протоколом я просто в певний момент перестав слідкувати – він безнадійно відстав від світових тенденцій. Наш МОЗ реагує або з запізненням, або якось дивно. Наскільки мені відомо, крім ремдесивіру немає ніяких препаратів з доказовою ефективністю проти COVID-19. Тоцилізумаб досліджувався, але я поки не зустрічав опублікованих робіт, де йшлося б про те, що він дійсно ефективний. Може, нещодавно такі дані з’явилися, але в будь-якому випадку всі ці препарати – більш психологічне лікування, ніж справжнє. Навіть якщо вони дають якийсь ефект на 5-7%, все одно ми не знаємо достеменно, кому їх давати, на якій стадії захворювання, в який момент вони найбільш ефективні і безпечні. Це все потребує багаторічних досліджень на основі дуже великої статистики, яких зараз ми, зрозуміло, не маємо.

- Але гідроксихлорохін у світі вже точно не застосовується?

- З ним у всесвітньому масштабі ситуація просто анекдотична. Його то включали в протоколи, то вилучали. То починали клінічні дослідження, то припиняли через небезпечність препарату, потім знов відновлювали. Вся ця тяганина призвела до того, що напрошується висновок: ефекту нема, бо якби був, вже б його знайшли.

- Дійсно, таке враження, що Україна дуже відстає. Ось у Франції ПЛР-тестування вже доступне кожному бажаючому перевіритися, воно безкоштовне. А у нас сертифіковані лабораторії збирають величезні черги (зріс попит через туристичні поїздки за кордон) і заробляють на тому чималі гроші (вартість ПЛР-тесту в середньому 1600 грн).

-Рівень тестування досі неадекватний, треба робити більше тестів, хоча ситуація й покращилася порівняно з квітнем. Але кількості на сьогодні все одно не вистачає, доступ до тестування – велика проблема. У Фейсбуці повно обурених дописів та коментарів про те, що хтось з симптомами COVID-19 прийшов до лікаря, а йому порадили йти додому, самоізолюватися і пити парацетамол. Тобто людину не направляють на тестування і навіть не рекомендують це тестування робити, а якщо стан не важкий – йди собі і приймай парацетамол. В принципі, це правильно, бо якщо людина не потребує госпіталізації, то лікування ніякого й немає, крім симптоматичного. Нічого страшного, якщо пересидить хворобу вдома. Але ж при цьому ми не маємо у статистиці відображення того, що такі люди хворі, відповідно, не можемо відстежити їх контакти, зрозуміти, від кого заразилися вони і кого самі могли заразити. Таке легковажне ставлення призвело до того, що у нас статистика малоадекватна. Ми не знаємо, скільки таких пацієнтів з COVID-19 відправили додому пити парацетамол. Можна лише здогадуватися.

- А схеми відслідковування контактів зараження, здається, досі не існує?

-Так і є. Була спроба робити це за допомогою того недолугого мобільного додатку (додаток для контролю самоізоляції «Дій вдома» - Ред.), але моє враження – це абсолютно не працює.

- До слова, про додаток – він дійсно «глючний», видає суперечливі команди, і навіть коли я пропускала його вказівку сфотографуватися, ніяка поліція не телефонувала, не приїжджала.

- Зараз просто немає можливості реагувати. Коли я сидів на цьому додатку у травні, на ньому було ще небагато людей і дійсно поліція приїжджала. До мене особисто приїжджала спілкуватися, коли він глючив. Але зараз на цьому додатку сотні тисяч людей і правоохоронці банально ігнорують його. А це неправильно, слідкувати за самоізолянтами все ж треба.

ЧЕКАЄМО ОСІННЮ ХВИЛЮ І ВАКЦИНУ ДО КІНЦЯ РОКУ

- Щодо статистики: кілька днів по 900 хворих, тоді знов по 600 – де логіка процесу? Можливо, просто якісь працівники лабораторій, умовно кажучи, йдуть у відпустку і фізично менше тестів обробляється, коли рук меншає, от і все пояснення?

- Наскільки мені відомо з оприлюднених даних, великих черг на обробку тестів немає. Але знов таки, повертаючись до направлених додому на парацетамол – статистика залежить від того, скільки людей направили на тестування. Цим можна регулювати її дуже гнучко. Прийшла рознарядка – нікого не направляти на тести, і статистика пішла донизу. Потім відправили іншу інструкцію, почали масово відправляти на тестування – і цифри пішли догори. Я далекий від думки, що це робиться навмисне. Ніколи не треба шукати злого задуму в тому, що могло статися просто через дурість. Але щось таке можна припустити з великою ймовірністю.

- Знаю, ви прихильник суворого дотримання правил карантину, носіння масок у транспорті тощо. Та лідери думок у соцмережах віддавна пишуть, що, очевидно, уряди перестаралися, загроза коронавірусу була переоцінена, а насправді подорожі країнами, пересування транспортом, літаками цілком безпечні і локдауни були помилкою. Гадаєте, вони не мають рацію?

- По-перше, давайте зважати на те, що люди, бізнес яких страждає від локдауну і карантину, звичайно, будуть упереджені в цьому питанні. Якщо у людини «горить» бізнес, вона буде вишукувати інформацію (свідомо чи підсвідомо), яка підтримує її думку про те, що жити без обмежень безпечно і цілком нормально.

По-друге, чи уряди перестрахувалися? Візьмімо, наприклад, Швецію, яка не вводила карантин і фактично поставила на собі експеримент з безкарантинного існування. Зараз більшість шведських медиків, науковців, чиновників покаялися і кажуть: не робіть так, як ми, ми були не праві, ми нічого не виграли. У нас смертність у 6 разів більша, ніж у сусідніх Данії та Фінляндії (6 разів – показник досить серйозний, але все ще не катастрофічний, трупи на вулицях не лежать).