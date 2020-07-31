У пунктах пропуску чекають на виїзд в Угорщину 160 автівок

У пунктах пропуску чекають на виїзд в Угорщину 160 автівок

Укрінформ
На українсько-угорському кордоні черги наявні у двох пунктах пропуску, у яких перебуває 160 автівок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00. Угорщина: "Тиса”- 100... "Лужанка" -60", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на кордоні з Румунією у КПП "Дяково" знаходиться 40 машин.

В інших пунктах пропуску черги відсутні.

Фото: ДПСУ

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