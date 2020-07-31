У пунктах пропуску чекають на виїзд в Угорщину 160 автівок
Укрінформ
На українсько-угорському кордоні черги наявні у двох пунктах пропуску, у яких перебуває 160 автівок.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00. Угорщина: "Тиса”- 100... "Лужанка" -60", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на кордоні з Румунією у КПП "Дяково" знаходиться 40 машин.
В інших пунктах пропуску черги відсутні.
Фото: ДПСУ