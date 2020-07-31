Голова Закарпатської ОДА хоче повернути вільну економічну зону

На Закарпатті голова ОДА Олексій Петров заявив про намір лобіювати повернення в область вільної економічної зони та митного експерименту.

Про це Олексій Петров заявив у рамках свого звіту про 100 днів роботи на посаді голови Закарпатської ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я лобіюватиму можливість інвестиційного розвитку Закарпаття в умовах вільної економічної зони, яка діяла в цьому регіоні з 2001 року,” - сказав Петров.

Він нагадав, що тоді на Закарпаття “зайшло понад 15 серйозних компаній зі світовим реноме, які стали бюджетоформуючими для області”.

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“Економічне зростання в області тоді піднялося на 80%. У моєї команди та нардепів від Закарпаття є бажання відновити цей експеримент для Закарпатської області. Він тоді був впроваджений в шести регіонах України, і тільки у двох був успішний, в тому числі на Закарпатті”, - наголосив очільник регіону.

За його словами, зараз це особливо актуально, адже у зв'язку з пандемією в область повернулося багато заробітчан, і їх треба працевлаштувати.

Також Петров заявив, що "проштовхує" повернення в область так званого митного експерименту.

“Запропонував керівництву в Києві відновити на Закарпатті пілотний проєкт митного експерименту. Станом на червень ми маємо 125% перевиконання плану митниці - і це при відносно невеликому потоці у зв'язку з пандемією. Я зацікавлений, аби митниця працювала, і аби ці гроші поверталися в область”, - сказав він.

Стосовно митного експерименту на Закарпатті зараз ведуться перемовини на рівні бюджетного комітету Верховної Ради, додав Петров