На Закарпатті програму виконали на 80%

На Закарпатті в межах програми "Велике будівництво" ведуться роботи на 18 об'єктах. Станом на кінець липня програма виконана на 80%.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров в рамках свого звіту громаді за 100 днів роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі в області за програмою “Велике будівництво” ведуться роботи на 18 об'єктах. Це п'ять шкіл та п'ять дитсадків, а також 8 спорткомплексів в різних районах області. По школах готовність об'єктів — 80%, по дитсадках — 75%, до першого вересня саме ці 10 об'єктів мають бути готові та здані,” - сказав Петров.

Також він зазначив, що по об'єктах спортивної інфраструктури виконано лише 25% робіт, по деяких об'єктах ще йдуть тендери або триває процес оскарження проведених тендерів в судах.

“Держава профінансувала нас на 49%. В області освоєно наразі 29% цих коштів,” - відзвітував Петров.

Він додав, що за проєктом "Велике будівництво" роботи ведуться в 10 районах Закарпатської області.

Фото з відкритих джерел