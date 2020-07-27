В Одесі через зростання хворих на COVID-19 запустили лікарні другої хвилі
Про це розповіла 27 липня на засіданні міськвиконкому директор департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Станом на 27 липня на Одещині зафіксовано 2 тисячі 962 випадки захворювання на COVID-19, в тому числі лабораторно підтверджено 871 випадок інфікування коронавірусом одеситів. 143 пацієнти лікуються в умовах стаціонару, а 28 тяжких хворих потребують кисневої підтримки. Усього в міській інфекційній лікарні задіяно 70 кисневих концентраторів, тому змушені розгорнути прийом інфікованих коронавірусом медустанови другої хвилі", - зазначила Якименко.
Зокрема, розпочинається прийом таких хворих до інфекційного відділення міської клінічної лікарні №5, де є 120 ліжок, уточнила директор департаменту.
А в разі триваючої динаміки росту захворювань на COVID-19, за словами Якименко, також будуть розгорнуті перепрофільовані відділення у міськлікарні №1 - 30 ліжок, в тому числі 10 реанімаційних; у пологовому будинку №2 - 50 ліжок для вагітних і породіль; у дитячій лікарні №3 - 75 ліжок.
Підготовлені до прийому хворих відповідні відділення в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні та обласному онкодиспансері.
За даними департаменту охорони здоров'я, усього на другому етапі можна розмістити у міських стаціонарах 695 хворих на COVID-19, у тому числі підготовлено 90 ліжок реанімаційних.