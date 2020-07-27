В Одесі через зростання хворих на COVID-19 запустили лікарні другої хвилі

Через стрімке зростання лабораторно підтверджених випадків захворювань на COVID-19 в Одесі розпочали прийом пацієнтів лікарні другої хвилі.

Про це розповіла 27 липня на засіданні міськвиконкому директор департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 27 липня на Одещині зафіксовано 2 тисячі 962 випадки захворювання на COVID-19, в тому числі лабораторно підтверджено 871 випадок інфікування коронавірусом одеситів. 143 пацієнти лікуються в умовах стаціонару, а 28 тяжких хворих потребують кисневої підтримки. Усього в міській інфекційній лікарні задіяно 70 кисневих концентраторів, тому змушені розгорнути прийом інфікованих коронавірусом медустанови другої хвилі", - зазначила Якименко.

Зокрема, розпочинається прийом таких хворих до інфекційного відділення міської клінічної лікарні №5, де є 120 ліжок, уточнила директор департаменту.

А в разі триваючої динаміки росту захворювань на COVID-19, за словами Якименко, також будуть розгорнуті перепрофільовані відділення у міськлікарні №1 - 30 ліжок, в тому числі 10 реанімаційних; у пологовому будинку №2 - 50 ліжок для вагітних і породіль; у дитячій лікарні №3 - 75 ліжок.

Підготовлені до прийому хворих відповідні відділення в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні та обласному онкодиспансері.

За даними департаменту охорони здоров'я, усього на другому етапі можна розмістити у міських стаціонарах 695 хворих на COVID-19, у тому числі підготовлено 90 ліжок реанімаційних.