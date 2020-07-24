У водах Дніпра оселилися амазонські медузи
Про це Укрінформу повідомили в Асоціації рибалок України.
«Стосовно дрібної медузи, то це Craspedacusta sowerbyi або амазонська прісноводна медуза з Південної Америки. Кілька років тому можна було побачити її поодинокі екземпляри, але в цьому році в деяких затоках, як в киселі плаваєш. Дана медуза - прибулець. Вона не властива нашій вітчизняній природі, швидше за все, потрапила у води Дніпра з чийогось акваріума. Цей вид походить від справжніх медуз, схожий з ними за структурою, так же має щупальці, тобто це справжня, повноцінна медуза, правда, менша від своїх морських родичів», - розповів голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.
Він зазначив, що внаслідок промислових викидів, господарських забруднень, автомобільних викидів, а також потрапляння до річки агрохімікатів після рясних дощів, значно підвищилася солоність води у водосховищах Дніпра, що і дало можливість оселитися в каскаді Дніпровських водосховищ мешканцям морських лиманів.
Так, за словами експерта, якщо три роки тому рибу-голку і деякі види бичків можна було зустріти тільки в дельті Дніпра і на Каховському водосховищі, то сьогодні вони в достатку зустрічаються в затоках Дніпра у столиці.
Також Чистяков звернув увагу, що Дніпро катастрофічно заростає і міліє - тільки в столичній акваторії вже зафіксовано 57 мілин, які через три-п'ять років можуть перетворитися в острови.