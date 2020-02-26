На Землі знайшли істоту, яка живе без кисню

Вчені виявили паразита, схожого на медузу, який може жити без кисню.

Про це повідомляє Science Alert.

"Вчені виявили, що у паразита, схожого на медузу, немає мітохондріального генома - це перший багатоклітинний організм, у якого виявлено його відсутність", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що ця істота, паразит Henneguya salminicola, не потребує кисню.

Як відомо, у кожній клітині вашого тіла, крім еритроцитів, міститься велика кількість мітохондрій, які необхідні для процесу дихання.

Сучасним вченим відома здатність деяких організмів виживати за мінімальної кількості кисню в середовищі, однак дослідження Henneguya salminicola засвідчили, що ця істота обходиться без кисню взагалі.

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Усередині свого носія (лосося) Henneguya salminicola може вижити в безповітряних умовах.

Як з'ясували вчені, в ході еволюції Henneguya salminicola втратив свої мітохондрії та адаптувався до безповітряного середовища.

Автори дослідження на чолі з Даяною Яхаломі з Тель-Авівського університету в Ізраїлі запевняють, що, крім більшого розуміння життя тут, на Землі, їх відкриття може відіграти роль в пошуку і позаземного життя також.

Фото: Stephen Douglas Atkinson