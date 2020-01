Вчені виявили рештки однієї з найперших наземних тварин

Імовірно скорпіон був першою твариною, що з'явилася на суші, передає Science.

Вперше залишки скорпіона знайшли на початку 1980-х років поблизу міста Ваукеша у штаті Вісконсин. У 2016 році науковці вирішили вивчити скам'янілості, що зберігаються у Геологічному музеї Університету Вісконсину.

Вчені виявили, що внутрішня анатомія скорпіона добре збереглася. Вони порівняли давні скам'янілості з сучасними скорпіонами та помітили, що тварини мають схожу систему кровообігу та дихання.

Таким чином дослідники заявили, що за 440 мільйонів років внутрішня анатомія скорпіонів майже не змінилась. Найстаріший вид скорпіонів назвали Parioscorpio venator.

