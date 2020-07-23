В Бердянську — спалах COVID-19 у дитячому садку, його закрили на карантин

В Бердянську — спалах COVID-19 у дитячому садку, його закрили на карантин

Укрінформ
В Бердянську у виховательки дитячого садка виявили коронавірус, заклад закрили на двотижневий карантин.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради.

"Сьогодні у другій половині дня надійшли результати ПЛР-дослідження, які підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у виховательки дитячого садку №20 "Червоний капелюшок"", - йдеться у повідомленні.

З 24 липня заклад тимчасово не буде працювати. Відновлення роботи садка заплановано орієнтовно за два тижні. Батьків вихованців закладу просять з розумінням поставитись до ситуації. 

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Раніше повідомлялось про спалах коронавірусу у бердянському санаторії та серед медичних працівників. 

Нагадаємо: станом на ранок 23 липня в області було зареєстровано 700 випадків COVID-19.

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