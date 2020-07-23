Зеленський та Соммаруга подивилися, як будують дорогу до Станиці

Президенти України Володимир Зеленський та Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга ознайомилися з перебігом будівництва дороги Сєвєродонецьк – Станиця Луганська.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга під час робочої поїздки на Донбас ознайомилися з перебігом будівництва автомобільної дороги державного значення Сєвєродонецьк – Станиця Луганська, яке здійснюється в межах Національної програми "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.

Автошлях Сєвєродонецьк – Станиця Луганська складається з чотирьох дорожніх ділянок. Транспортне сполучення нині відновлено на всіх ділянках. Також планується провести ремонтні роботи на дорогах Старобільськ – Мілове, Старобільськ – Новий Айдар, Сєвєродонецьк – КПВВ «Золоте».

«Ми не зупиняли жодних інфраструктурних проєктів – будівництва шкіл, дитячих садочків і доріг – на час карантину», – сказав Зеленський.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков продемонстрував графік будівництва автошляхів у Луганській області. За його словами, за перше півріччя 2020 року в області побудовано та реконструйовано 130 кілометрів доріг.

Соммаруга зауважила, що "Україна навіть випереджає Швейцарію за темпами будівництва доріг".

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що в межах програми «Велике будівництво» також будують приймальні відділення в медичних закладах і стадіони.

Цього року планується здійснити ремонт й інших важливих доріг державного та місцевого значення.

Президенти двох країн також ознайомилися з продукцією сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Овочі станичників».

Як повідомляв Укрінформ, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

У межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснюють сьогодні спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Фото: Офіс Президента