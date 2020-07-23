На Чернігівщині стартує проєкт для медичних закладів ЕMERGENCY

На Чернігівщині починається реалізація проєкту ЕMERGENCY 2020, спрямованого на впровадження в області медичних послуг європейського рівня в опорних лікарнях.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Медичні заклади Чернігівщини розпочинають реалізацію проєкту ЕMERGENCY 2020. Наразі договори з підрядниками підписали два медичні заклади: Ніжинська та Новгород-Сіверська районні лікарні. Решта - на стадії визначення виконавців робіт", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в області створять 9 опорних лікарень. За проєктом ЕMERGENCY в них будуть проведені серйозні ремонтні роботи. Усі приймальні відділення облаштують відповідно до загальноприйнятого брендбуку: вони матимуть окремий в’їзд, палату інтенсивної терапії, операційну та інфекційний бокс. Крім того, лікарні оснастять необхідним діагностичним обладнанням, яке забезпечить високоякісну діагностику та лікування.

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За словами заступниці голови ОДА Наталії Романової, ремонтно-будівельні роботи почнуться відразу після надходження державної субвенції. У жовтні, за планом, всі об’єкти мають бути введені в експлуатацію.

Постановою Кабінету Міністрів України №612 від 8 липня цього року на реконструкцію (капремонт) опорних медзакладів Чернігівщини в державному бюджеті передбачено 72 млн грн. На обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах МОЗ отримає кошти з фонду боротьби з COVID-19.