На Чернігівщині стартує проєкт для медичних закладів ЕMERGENCY
Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.
"Медичні заклади Чернігівщини розпочинають реалізацію проєкту ЕMERGENCY 2020. Наразі договори з підрядниками підписали два медичні заклади: Ніжинська та Новгород-Сіверська районні лікарні. Решта - на стадії визначення виконавців робіт", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом в області створять 9 опорних лікарень. За проєктом ЕMERGENCY в них будуть проведені серйозні ремонтні роботи. Усі приймальні відділення облаштують відповідно до загальноприйнятого брендбуку: вони матимуть окремий в’їзд, палату інтенсивної терапії, операційну та інфекційний бокс. Крім того, лікарні оснастять необхідним діагностичним обладнанням, яке забезпечить високоякісну діагностику та лікування.
За словами заступниці голови ОДА Наталії Романової, ремонтно-будівельні роботи почнуться відразу після надходження державної субвенції. У жовтні, за планом, всі об’єкти мають бути введені в експлуатацію.
Постановою Кабінету Міністрів України №612 від 8 липня цього року на реконструкцію (капремонт) опорних медзакладів Чернігівщини в державному бюджеті передбачено 72 млн грн. На обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах МОЗ отримає кошти з фонду боротьби з COVID-19.