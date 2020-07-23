На Харківщині пенсіонер організував збір батарейок, назбиравши майже 400 кілограмів

На Харківщині пенсіонер організував збір батарейок, назбиравши майже 400 кілограмів

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Укрінформ
Пенсіонер із селища Борова на Харківщині Віктор Шаховський організував збір відпрацьованих батарейок, у липні на перероблення до Румунії їх відправили майже 400 кілограмів.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу сам Віктор Шаховський.

"Ще у 2016 році в інтернеті побачив інформацію про проєкт "Батарейки, здавайтесь". Відразу записався до них у волонтери та почав збирати батарейки. Вони вислали плакати, які ми розвісили по селищу, і домовилися з магазинами, де продають батарейки, що в них розміститься по місткості для збору відпрацьованих батарейок. Назбиралося 383 кілограми", - розповідає пенсіонер.

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Батарейки збирали у пластикові баклажки та ставили в гаражі, який безкоштовно надала в оренду під збір вторсировини місцева мешканка.

"Спочатку сам відправив 20 кілограмів на львівський завод. А потім вони перестали приймати батарейки, бо це було збитково для них. А вже у 2018-му році дівчата з Києва зателефонували, бо готувалася до відправлення в Румунію партії. І от лише цього року все остаточно організували – знайшли спонсора, що сплатить перероблення. І нас попрохали свої батарейки відправити до Києва", - розповідає Шаховський.

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Щоб переслати такий вантаж, пенсіонер з однодумцями придбав контейнери.

"Це вартувало 1350 грн. Їх ми виручили з нашої благодійної «Барахолки». Люди безкоштовно віддають непотрібні їм речі, а ми їх продаємо – в кілька разів дешевше, ніж у секонд-хендах. Поштові послуги – це 1900 грн – сплатив спонсор, один з великих гіпермаркетів", - пояснює Шаховський.

Наразі ж у гаражі пенсіонер збирає речі на перероблення: макулатуру, скляні пляшки, пластикові.

Такий екологічний волонтерський проєкт далеко не перший у Шаховського. Борівчанин стан двигуном багатьох змін у рідному селищі, з 1999-го року керуючи Борівською районною громадської організацією «Суспільна служба України».

На Харківщині пенсіонер організував збір батарейок

У 2014-2015 роках активні борівчани закупляли для українських військових продукти, одяг, взуття. «Витрачали в рік 45 тисяч на це. Все, що заробляли «Барахолкою», йшло на армію. В 2016-му, коли вже посилилося державне фінансування військових, ми переключилися на місцеві проєкти», - згадує Шаховський. Зокрема, організація на умовах співфінансування з обласним бюджетом долучилася до заміни вхідної групи в бібліотеці та встановлення спортивного майданчика в дитячому садку.

"Через нас також проходив проєкт фонду GIZ майже на 2 млн грн – це ремонт дитсадка. А вже кілька років у нас реалізується спільний проєкт з Канадою – 50 на 50 – на закупку продовольчих кошиків багатодітним родинам. Це називається «Банк харчів»: кожного місяця 19 родин отримують продуктові набори", - розповідає Шаховський.

Три дні на тиждень і за будь-якої погоди 70-річний пенсіонер працює на «Барахолці»: відкривається обов’язково, адже за речами приїздять люди з довколишніх сіл.

Пенсіонер має кохану дружину, п’ятьох дітей, сімох онуків і вже двох правнуків. За громадською роботою встигає ще займатися городом на 30 сотках і доглядати садок у 50 дерев.

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