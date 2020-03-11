Україна відправила на переробку першу партію батарейок

Перші ​20 тонн батарейок з України 11 березня відправили на переробку на завод GreenWEEE у Румунії.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі руху "Батарейки, здавайтеся!"

"11 березня перші ​20 тонн батарейок з України відправили на переробку до заводу GreenWEEE в Румунії. Для відправки активісти завантажили 1 мільйон батарейок у 80 бочок. За даними організаторів, цією відправкою вдалося врятувати від безповоротного забруднення 1600 гектарів землі - приблизно 2000 футбольних полів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досі жодна з батарейок, які збирали в Україні, не доходили до реальної переробки. В кращому випадку, стверджують активісти, батарейки залишали на складах, у гіршому – викидали в землю, забруднюючи природу. Так відбувалося тому, що за переробку батарейок потрібно платити.

Із Києва до Європи на переробку відправили 20 тонн батарейок / Фото: Інна Бородаєва, Укрінформ

У пресслужбі поінформували, що кошти на переробку перших 20 тонн вдалось зібрати завдяки пілотному проєкту моделі розширеної відповідальності виробника кількох торгових мереж, який стартував в грудні 2019 року.

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"Тепер переробка всіх батарейок, зібраних в цих мережах, фінансується імпортерами батарейок Duracell, VARTA, GP, Hausmark та мережею із продажів нових батарейок (як у Європі)", - додали активісти.

Іншу частину коштів на переробку забезпечили відповідальні компанії та організації, які упродовж останніх 8 років збирали батарейки у себе в магазинах, в офісах, у людей.

Ліцензійний підрядник, який забезпечує відправку, – ТОВ “Екологічні інвестиції”.

"Щорічно в Україну ввозять 3250 тонн батарейок, лише за статистикою білого імпорту. Це означає, що сьогоднішня відправка – близько 0,5% всіх батарейок, які викидаються в нашій країні кожен рік", - наголосили активісти.

Вони закликають підтримати законопроєкт, спрямований на впровадження відповідальності виробників та імпортерів за переробку батарейок.

"Щоб вирішити проблему забруднення системно на рівні країни, народні депутати мусять невідкладно голосувати за проєвропейський закон України про відходи, який уже зареєстрований за номером 2207-1 і до розробки якого ми долучились. Ціль законопроєкту – зробити модель відповідальності виробника обов’язковою для всіх компаній, які заробляють на продажі батарейок в Україні”, - сказала голова руху “Батарейки, здавайтеся!” Любов Колосовська.