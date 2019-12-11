В Україні почали приймати батарейки на гарантовану переробку в Європі

В Україні з'явилися перші контейнери для безкоштовної здачі батарейок на гарантовану переробку в Європі.

Про це повідомляє громадська організація «Батарейки, здавайтеся!».

"Громадська організація «Батарейки, здавайтеся!» запустила збір батарейок у торгових центрах «Епіцентр» і «Нова лінія». Кожен охочий може здати туди батарейки на гарантовану переробку на заводі GreenWEEE в Румунії. Від людини прийматимуть до 20 використаних батарейок за раз", - йдеться у повідомленні.

Контейнери для безкоштовної здачі батарейок//Фото: Микита Юренєв

Пілотний проєкт стартував у мережі ТЦ «Епіцентр» та «Нова лінія» 10 грудня. До кінця тижня мережі встановлять у торгових центрах контейнери для прийому батарейок по всій Україні.

"Вартість переробки оплачують 50/50 наша торгова мережа і представники компаній-постачальників – Duracell, VARTA, GP Batteries та Hausmark, при цьому ціна на батарейки для споживачів залишиться незмінною", - зауважив заступник керівника департаменту електромонтажного устаткування торгових мереж «Епіцентр К» та «Нова лінія» Ігор Дембінський.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада «Батарейки, здавайтеся!» оголосили про отримання першого в історії України дозволу на вивезення батарейок на переробку на заводі GreenWEEE в Румунії. Перша відправка батарейок запланована на початок 2020 року.