Україна відправляє першу партію батарейок на утилізацію в Європу

Український громадський рух "Батарейки, здавайтеся" отримав дозвіл на переробку перших 20 тонн батарейок на заводі GreenWEEE в Румунії.

Про це повідомляється на сторінці Руху у Facebook.

"Ми отримали перший в Україні дозвіл на переробку батарейок у Європі. Понад 70 днів очікування, 217 сторінок документів для отримання дозволу – і ось він, історичний момент. Скоро перші 20 тонн батарейок зможуть поїхати на завод GreenWEEE в Румунії", - йдеться в повідомленні.

Наразі активісти очікують на супровідний лист для уряду Румунії від Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як зазначають активісти, досі жодна з батарейок, які збиралися в Україні, не потрапляла на переробку. Лише 1% всіх батарейок в Україні на сьогодні збираються в окремі контейнери. При цьому, одна батарейка здатна забруднити 16 кв. м землі.

З 2016 року рух "Батарейки, здавайтеся" спільно з представниками громадськості та бізнесу (GP, Varta, Watsons, Епіцентр та інші), добиваються втілення реформи за європейським зразком — модель розширеної відповідальності виробника (щоб за переробку батарейок почали платити їх виробники з доходів із продажів).

У 2018 році в цьому напрямку був зроблений прорив — укладено партнерство про переробку українських батарейок із заводами Redux в Німеччині та Recupyl в Польщі.

Також активісти добилися, що дві торговельні мережі — Епіцентр та Ватсонс - заявили про оплату переробки у Європі перших 55 тонн батарейок, які будуть зібрані в рамках цих мереж. Наприкінці 2019 року планується відправити 40 тонн батарейок з України на переробку за кордон.

На сьогодні рух "Батарейки, здавайтеся" уже підтримують 786 фізичних осіб та 33 компанії.