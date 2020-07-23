У Львові капітан ЗСУ "погорів" на хабарі у $1200

У Львові правоохоронці затримали на хабарі у 1200 доларів керівника навчального проєкту в одному з вищих навчальних закладів, які той вимагав від слухача.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у Telegram.

"Керівник навчального проєкту у вищому навчальному закладі вимагав 1200 доларів від одного зі слухачів. За гроші капітан ЗСУ обіцяв посприяти подальшому працевлаштуванню хлопця на офіцерську посаду в підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України. Учора, 21 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно з колегами-правоохоронцями затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання 1200 доларів – гроші вилучено", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, було проведено обшуки за місцем проживання фігуранта та у його авто.

Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.