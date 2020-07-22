У Вінниці протестували через дистанційне навчання

У Вінниці в середу містяни вийшли на пікет під будівлю ОДА з вимогою забезпечити з 1 вересня традиційний формат навчання замість дистанційного.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже бачили, який ефект від дистанційного навчання: діти безконтрольні, бо батьки на роботі, задачі вирішують за допомогою мобільних додатків і в суть матеріалу не вникають. А як дійшло до ЗНО, то щоб підготувати довелося платити за заняття репетиторам. Кому від цього добре? Ми за повернення до нормального формату занять – хай влада подбає, щоб забезпечити дітям належну безпеку в умовах епідемії коронавірусу», - сказала учасниця акції Олена Іванівна.

За підрахунками кореспондента Укрінформу, участь в пікетуванні ОДА взяли близько ста осіб. Вони зорганізувалися за допомогою соціальних мереж.

Учасники акції принесли під ОДА плакати з написами «Хочу до школи» та «Ми проти онлайн навчання».

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Також під час зібрання був оприлюднений текст звернення до Президента, Прем’єр-міністра, міністра освіти та керівників управлінь освіти в регіонах з вимогою зупинити «процес дистанційного навчання в загальноосвітніх закладах України на 2020/2021 навчальний рік». Автори звернення стверджують, що лише 15% школярів мають належні технічні умови для доступу до дистанційної освіти. До того ж, вона вимагає присутності удома батьків, не забезпечує належної якості знань тощо.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ та Міносвіти розробляють заходи, які б дозволили «перейти на максимально наближений до нормального способу життя формат. Ми не виключаємо, що це може бути змішаний варіант – коли буде звичайне навчання спільно з дистанційними формами».

В Україні станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, з них за добу – 829. Протягом доби зафіксовано 16 нових летальних випадків. Одужали 973 пацієнти.