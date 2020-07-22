На Житомирщині пологове відділення закрили на карантин

Пологове відділення Коростишівської центральної районної лікарні, що на Житомирщині, закрили на карантин через інфікування на COVID-19 лікаря-гінеколога.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів голова Коростишівської РДА Юрій Денисовець.

«У лікаря-гінеколога центральної районної лікарні лабораторно підтверджений діагноз COVID-19 20 липня і фактично з цього моменту пологове відділення закладу закрите на карантин. Воно не приймає породіль, а спрямовує їх до обласного перинатального центру», - повідомив Денисовець.

За його словами, визначено 22 особи, що контактували з хворим гінекологом. Зокрема, це 16 медичних працівників та 6 пацієнтів, які були на прийомі у цього лікаря.

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Наразі на Житомирщині підтверджено 1634 випадки COVID-19, 1289 людей одужали і 35 померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, з них за добу – 829. Загалом в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали – 33 172.