У Харкові головлікар відповідатиме за розбазарювання ₴3 мільйонів державних коштів

Головлікар харківського міського медзакладу відповідатиме за майже 3 мільйони гривень збитків при закупівлі альбомів для новонароджених.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, посилаючись на керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова.

"За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 4 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно головного лікаря одного з медзакладів Харкова за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Вказаній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого", - зазначив Чубенко.

За його словами, у ході досудового розслідування встановлено, що між фізичною особою-підприємцем та медзакладом укладено договір про закупівлю 8 тисяч альбомів для новонароджених: "Підприємець, діючи умисно, надав свідомо підроблену накладну, згідно з якою він передав медичному закладу вказаний товар".

"Головний лікар, який є матеріально відповідальною особою, неналежно виконуючи покладені на нього обов’язки, не перевірив наявність зазначених альбомів. Він підписав акт приймання-передачі та платіжне доручення, на підставі чого на рахунок підприємця перераховано майже 3 млн грн бюджетних коштів", - зазначив речник.

Крім того, за його словами, повідомлено про підозру підприємцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем): "Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна".

Досудове розслідування здійснюють слідчі Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.