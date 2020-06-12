Розкрадання грошей на ліки: до харківських аптек прийшли з обшуками
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
“В 2017 році за фактом розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю лікарських засобів, слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років”, - йдеться у повідомленні.
Розкрадання грошей на ліки: у Харкові обшукують аптеки та лікарню / Фото: https://hk.npu.gov.ua
Зазначається, що на даний час тривають 20 обшуків в аптеках та лікарні. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до скоєння злочину.
Досудове розслідування триває.