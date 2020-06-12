Розкрадання грошей на ліки: до харківських аптек прийшли з обшуками

У Харкові в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів тривають 20 обшуків на різних об'єктах медичної сфери.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“В 2017 році за фактом розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю лікарських засобів, слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років”, - йдеться у повідомленні.

Розкрадання грошей на ліки: у Харкові обшукують аптеки та лікарню / Фото: https://hk.npu.gov.ua

Зазначається, що на даний час тривають 20 обшуків в аптеках та лікарні. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування триває.