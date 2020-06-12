У мерії Харкова провели ще низку обшуків у справі про розкрадання

У Харкові правоохоронці провели ще низку обшуків у міській раді в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів під час капітального ремонту житлових будинків у місті.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Баранник.

"Напередодні правоохоронці провели ще 8 обшуків за місцем мешкання фахівця Департаменту житлового господарства Харківської міської ради та за місцем мешкання та роботи посадових осіб суб’єктів господарювання. В ході цих заходів, проведених в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виявлені та вилучені беззаперечні докази протиправної діяльності", - зазначила Баранник.

За її словами, встановлено, що під час виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків юридичні особи умисно завищили у п’ятикратному розмірі вартість використаного обладнання: "Матеріальна шкода бюджету міста складає понад 800 тисяч гривень".

Слідством встановлено, що службові особи підприємств-підрядників здійснювали закупівлю світлового обладнання за ринковими цінами, а при виконанні робіт завищували вартість обладнання у декілька разів. «В подальшому службові особи Департаменту житлового господарства міської ради здійснювали прийняття вказаних робіт та перераховували кошти на розрахункові рахунки вказаних підприємств-підрядників. Загальний розмір укладених договорів - близько 28 мільйонів гривень, з яких 13 мільйонів гривень на теперішній час перераховано на розрахункові рахунки підприємств-постачальників", - пояснила Баранник.

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За її словами, слідчі дії продовжуються.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові 8 травня слідчі поліції провели одночасно 20 обшуків в офісних приміщеннях підприємств-підрядників, у Департаменті житлового господарства Харківської міської ради, а також за місцем мешкання службових осіб та працівників вказаних підприємств та установ. Слідчі дії відбулися в рамках справи, порушеної за фактом розтрати бюджетних коштів під встановлення освітлення на багатоповерхівках у місті.

Під час обшуків поліцейські вилучили бухгалтерську та фінансово-господарську документацію, «яка має значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень».