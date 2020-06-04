Затримані під Харковом активісти Poton напередодні мали конфлікт з начальником райвідділку

Затримані на Харківщині за напад на правоохоронців ввечері 3 червня «поселенці Слобожанської Січі» - члени організації Poton – напередодні мали конфлікт із одним з керівників відділу поліції в регіоні.

Про це повідомили Укрінформу у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

«Встановлено, що 2 червня ці ж особи погрожували керівнику одного з відділів поліції та перешкоджали його вільному пересуванню. Інцидент стався близько 15:00 у сквері поблизу вулиці Жон Мироносиць. Потім конфлікт продовжився у фойє адмінбудівлі обласного главку поліції. Слідчі СУ ГУНП в Харківській області відкрили за даним фактом кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», - поінформували у поліції.

Як стало відомо з відео, розміщеного на Youtube-каналі Poton, конфлікт стався між лідером організації Миколою Масловим і начальником Богодухівського відділу поліції полковником Віктором Ширинею. Активісти звинуватили керівника райвідділу в спробі підпалу їхньої машини на території так званої «Січі» в Краснокутському районі, в стеженні, в корупції в районі. Поліцейського називали «Вітюшею» та не давали піти. Маслов кричав, що Ширині краще «поїхати з України» й не чекати, «поки люди будуть його судити». Згодом словесний конфлікт продовжився вже в холі будівлі ГУНП. Активісти звинуватили керівника поліції в «кришуванні» чорних порубок – водночас той навіть поклявся здоров’ям дітей, що не отримує грошей у конвертах ні від яких лісорубів, а слідство у розпочатих справах триває.

Також на Youtube-каналі організації викладено відео самої події, за фактом якої активістів і затримали. Як видно, над територією садиби, яку вони облаштовують як «Січ», літав дрон, який вони намагалися наздогнати. Як стверджують «потонівці», його запускали правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, за даними поліції, 3 червня в Краснокутському районі автомобіль із правоохоронцями, які перебували там у службових справах, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі. Агресивно налаштовані чоловіки тримали в руках палиці, сокиру та зброю. Погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в автівці, а також зробили один постріл зі зброї у бокове скло.

Відомості за фактом правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає тюремне ув’язнення строком до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як уточнили 4 червня в поліції, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано п’ятеро осіб віком від 34 до 42 років. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Минулої ночі активісти Poton приїхали під Слідче управління ГУНП на вул. Весніна в Харкові. Також вони збираються і сьогодні пікетувати будівлю Головного управління поліції на вул. Жон Мироносиць.

Фото: Національна поліція