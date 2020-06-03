У Харкові слідчі з’ясовують, чи діяли «продавці» посади голови ОДА в інших регіонах

У Харкові правоохоронці з’ясовують, чи діяли затримані напередодні шахраї, які «продавали» посаду голови ОДА, в інших регіонах країни за подібною схемою.

Про це Укрінформу розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«За попередньою інформацією, реальної можливості вплинути на якесь призначення вони не мали. Тобто вони просто повністю вигадували історії, за допомогою яких намагалися ввійти в довіру й довести, що можуть щось вирішувати. На даний час слідство встановлює, чи були подібні випадки в інших регіонах і чи причетні до них затримані. Також встановлюється, чи були в них ще спільники», - розповів Чубенко.

Судимостей у фігурантів - 52-річного та 68-річного уродженців Одеси та Києва - немає. Загалом конкретної інформації про якусь їхню законну чи незаконну діяльність, окрім наведених прокуратурою прикладів «торгівлі» посадами, у слідства поки немає. «Про якусь конкретну, яскраву, помітну діяльність, поки ми не можемо говорити», - зазначив Чубенко.

Харківське видання NewsRoom з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що один із фігурантів справи нібито працював у силових структурах, а в 1991 році став директором державної комерційно-виробничої фірми, яка згодом стала приватним акціонерним товариством і займалася заготівлею та доставкою лісоматеріалів. Зокрема, це підприємство, як пише видання, будувало будинки та промислові об'єкти на півночі Росії, а також брало участь у реконструкції різних будівель у Києві, а підозрюваний навіть отримав звання «Заслуженого будівельника України». Як зазначається, підприємство і зараз належить йому.

А в 2007 році затриманий планував балотуватися до Верховної Ради від «Блоку Юлії Тимошенко», однак його реєстрацію скасували буквально за два тижні до голосування.

Того ж року бізнесмен потрапив у скандальну історію через сина: як стверджували ЗМІ, син на своєму джипі Toyota врізався в машину журналіста тижневика «CN-Столичні новини», але після приїзду на місце батька провину на себе взяв його охоронець.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня голова Харківської огблдгосадміністраціі Олексій Кучер заявив, що в Харкові затримали двох громадян, які «продавали» посаду голови ОДА за 1 млн дол.

Прокуратура Харківської області повідомила, що затримані у ресторані в центрі міста 52-річний та 68-річний чоловіки - члени угруповання шахраїв.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена група громадян шляхом обману та зловживання довірою пообіцяла іншому громадянину допомогти упризначенні на посаду голови Харківської ОДА. За надання таких «послуг» вони зажадали від громадянина 1 млн дол. Зазначені кошти нібито призначалися для передачі вищим посадовим особам держави як винагорода за призначення. Насправді фігуранти мали намір привласнити ці кошти.

Окрім того, згадані зловмисники пообіцяли допомогти іншому громадянину у призначенні на посаду голови Державної податкової служби у Харківській області, вимагаючи винагороду в розмірі 100 тис. дол.