Крісло голови ОДА за $1 мільйон: “продавцям” оголосили підозри

Правоохоронці оголосили підозру двом затриманим напередодні чоловікам, які за сприяння в призначенні головою Харківської ОДА вимагали 1 млн доларів.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Двом затриманим чоловікам сьогодні оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) ККУ», - сказав Чубенко.

Питання про обрання запобіжного заходу вирішується. За словами речника прокуратури, обвинувачення наполягатиме на триманні під вартою.

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи діяли «продавці» посад в інших регіонах і чи були в них спільники.

«За попередньою інформацією, реальної можливості вплинути на якесь призначення вони не могли. Тобто, вони просто повністю вигадували історії, за допомогою яких намагалися ввійти в довіру й довести, що можуть щось вирішувати», - зазначив Чубенко.

Він додав, що судимостей у фігурантів - 52-річного та 68-річного уродженців Одеси та Києва - немає.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня голова Харківської огблдгосадміністраціі Олексій Кучер заявив, що в Харкові затримали двох киян, які «продавали» посаду голови ОДА за 1 млн дол.

Прокуратура Харківської області повідомила, що затримані 52-річний та 68-річний чоловіки є членами угруповання шахраїв.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена група громадян пообіцяла іншому громадянину нібито допомогти у призначенні на посаду голови Харківської ОДА. За надання таких «послуг» вони зажадали від громадянина 1 мільйон доларів США.

Крім того, до правоохоронних органів звернулася жінка, яка повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй допомогти у лобіюванні інтересів та обранні як кандидата в народні депутати від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах по 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони).

За надання таких «послуг» зловмисники зажадали від жінки 60 тис. дол. Кошти вони отримали, але «послуг» не надали.

Окрім того, ці зловмисники пообіцяли допомогти іншому громадянину у призначенні на посаду голови податкової служби у Харківській області, вимагаючи винагороду в розмірі 100 тис. дол.