"Продаж" посади голови ОДА у Харкові: прокуратура розповіла подробиці

Затримані в Харкові особи, які нібито обіцяли за 1 млн дол. посаду голови Харківської ОДА, є членами групування шахраїв.

Про це повідомила прокуратура Харківської області.

«У ході досудового розслідування встановлено, що вказана група громадян шляхом обману та зловживання довірою пообіцяли іншому громадянину посприяти у призначенні на посаду губернатора Харківської області. За надання таких «послуг» вони зажадали від громадянина 1 мільйон доларів США. Вказані кошти нібито призначались для передачі їх, як неправомірної вигоди, вищим посадовим особам держави у якості винагороди за призначення. У дійсності ж фігуранти мали намір привласнити ці кошти», - йдеться у повідомленні.

Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, до правоохоронних органів звернулася громадянка та повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй посприяти у лобіюванні інтересів та обранні як кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах на 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони).

За надання таких «послуг» зловмисники зажадали від жінки 60 тис. дол. нібито для передачі їх, як неправомірної вигоди, вищим посадовим особам держави у якості винагороди за депутатський мандат, а в дійсності мали намір привласнити ці кошти. Вказана група громадян отримала кошти, але не надала зазначених «послуг».

Крім цього вказані зловмисники пообіцяли посприяти іншому громадянину у призначенні на посаду голови Державної податкової служби в Харківській області, зажадавши винагороду у розмірі 100 тис. дол.

Правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України двох фігурантів справи - 52-річного та 68-річного чоловіків - під час отримання першої частини хабаря у сумі 150 тис. дол. (частина коштів призначалася для призначення на посаду голови ОДА та частина - на посаду голови ДПС в області).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам шахрайських дій та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснює УСБУ в Харківській області.

На даний час досудове розслідування за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що в Харкові затримали двох киян, які продавали посаду голови ОДА за 1 млн дол.

Фото: khar.gp.gov.ua