У Харкові затримали киян, які продавали посаду голови ОДА за $1 мільйон

У Харкові затримали двох киян, які продавали посаду голови облдержадміністрації за 1 млн дол.

Про це повідомив чинний голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в Telegram.

"Щойно в ресторані "Ла Страда" в Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу грошових коштів у сумі 150 тисяч доларів США за посади голови Харківської ОДА та голови ГУ ДПС у Харківській області. Загальна вартість посади голови Харківської ОДА була оцінена в 1 мільйон доларів", - йдеться у повідомленні.

Кучер також зазначив, що наразі тривають обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи.