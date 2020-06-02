Трофімов - про "продаж" крісла голови ОДА у Харкові: Нова влада не торгує посадами

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, коментуючи інформацію про «продаж» крісла глави Харківської ОДА за мільйон доларів заявив, що «торгівля» посадами залишилася в минулому.

Про це Трофімов написав у Telegram.

«Сьогоднішня новина про «продаж» крісла глави Харківської ОДА за мільйон доларів - свідчення того, що деякі так і не зрозуміли головне: в Україні вже як рік нова влада, і «торгівля» посадами залишилася в минулому», - написав він.

Трофімов також додав, що команда Президента Володимира Зеленського змінила не лише багатьох людей у ​​владі, а й сам принцип влади, її якість.

«Крісло глави ОДА купити не можна, його можна тільки заслужити - своєю репутацією, реальними справами, турботою про людей», - зазначив заступник керівника ОП.

Він також зазначив, що в українських СІЗО тепер можна винайняти платну камеру - і це «єдина хороша новина для затриманих сьогодні «продавців».

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що в Харкові затримали двох киян, які «продавали» посаду керівника ОДА за 1 млн дол.

Прокуратура Харківської області повідомила, що затримані - члени угруповання шахраїв.

Під час досудового розслідування встановлено, що ця група шляхом обману та зловживання довірою пообіцяла громадянину допомогти у призначенні на посаду керівника Харківської області. За це вони зажадали 1 мільйон доларів США, які нібито призначалися для передачі вищим посадовим особам держави як винагорода за призначення. Насправді фігуранти мали намір привласнити ці кошти

Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, до правоохоронних органів звернулася громадянка і повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй допомогти у лобіюванні інтересів та обранні як кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах по 179-му одномандатному виборчому округу (м.Лозова та прилеглі райони).

За надання таких «послуг» зловмисники зажадали від жінки 60 тис. дол. нібито для передачі їх вищим посадовим особам держави як винагороду за депутатський мандат. Отримавши ці кошти, зазначена група громадян привласнила їх.

Окрім того, згадані зловмисники пообіцяли допомогти іншому громадянину у призначенні на посаду голови Державної податкової служби у Харківській області, вимагаючи 100 тис. дол.