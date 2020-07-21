На Одещині мотоцикл зіткнувся з мопедом, шестеро постраждалих

На Одещині сталася ДТП в Ізмаїльському районі області, у якій постраждали шестеро людей, поліція розслідує обставини події.

Про це інформує Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.

“Аварія сталася цієї ночі на автодорозі Суворове-Першотравневе за участі 27-річного мопедиста та 31-річного мотоцикліста. Обидва кермувальники були з пасажирами: один віз 23-річного хлопця, другий - двох дівчат 17-ти та 23-ох років та хлопця, який не так давно досяг повноліття. Усі шестеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ДТП сталася через те, що водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу. Крім того, чоловіки, які керували мототранспортом, не мали водійських посвідчень, обидва транспортні засоби були без номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію та полісу обов’язкового страхування.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до ЄРДР за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними на дорозі, суворо дотримуватися ПДР і не сідати за кермо в стані сп'яніння, берегти здоров’я та життя - своє та інших людей.

фото: Нацполіція