У столиці п'яні чоловіки напали на студентів-іноземців та пошкодили поліцейське авто

У столиці нетверезі чоловіки влаштували конфлікт зі студентами-іноземцями та пошкодили автомобіль поліцейських, які намагалися зупинити правопорушення.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

Зазначається, що у неділю, 19 липня, близько 22:00 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Георгія Гонгадзе.

У Києві п'яні чоловіки напали на студентів-іноземців та пошкодили поліцейське авто

“На місці правоохоронці встановили, що троє студентів – громадяни іншої держави, очікували на таксі та до них почали чіплятися молодики напідпитку. На зауваження припинити правопорушення незнайомці не відреагували та вчинили штовханину, у ході якої пошкодили авто, яке приїхало на виклик”, - йдеться у повідомленні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили двох правопорушників, яких упізнали потерпілі.

Правопорушники — це уродженці Рівненської області, 1996 та 1997 років народження, їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом слідчий відділ Подільського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманим, яким загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Фото: Киев Оперативный