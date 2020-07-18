Під Києвом сталася ДТП зі "швидкою", троє травмованих

На Варшавській трасі біля Бучі сталася ДТП за участю авто швидкої медичної допомоги.

Про це 18 липня повідомляє Патрульна поліція Київської області.

"Сьогодні, близько 17-ї години патрульні отримали виклик про автопригоду з травмованими в м. Буча. Прибувши на місце події, інспектори побачили понівечені два транспортні засоби: Volkswagen Tiguan та Peugeot Boxer" - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення троє осіб отримали травми та були госпіталізовані.

Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху на місці пригоди.

Всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з'ясовувати слідчі.

Фото: Патрульна поліція Київської області