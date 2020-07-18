Під Києвом сталася ДТП зі "швидкою", троє травмованих
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Укрінформ
На Варшавській трасі біля Бучі сталася ДТП за участю авто швидкої медичної допомоги.
Про це 18 липня повідомляє Патрульна поліція Київської області.
"Сьогодні, близько 17-ї години патрульні отримали виклик про автопригоду з травмованими в м. Буча. Прибувши на місце події, інспектори побачили понівечені два транспортні засоби: Volkswagen Tiguan та Peugeot Boxer" - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок зіткнення троє осіб отримали травми та були госпіталізовані.
Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху на місці пригоди.
Всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з'ясовувати слідчі.
Фото: Патрульна поліція Київської області