Поліція розповіла про жертв ДТП на трасі Одеса-Рені

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Одеса - Рені, де загинули шестеро людей та госпіталізовані ще троє.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

"Усі учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлені. В автомобілі «ВАЗ» їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони - колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули на місці пригоди. У зустрічному напрямку, до с. Приморське Кілійського району, на автомобілі Mitsubishi Outlander їхали п'ятеро членів родини з Ізмаїла. 63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє - у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів сталося, коли автомобіль «ВАЗ» виїхав на зустрічну смугу.

ДТП сталася у суботу, 18 липня, о восьмій ранку поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району. Серед трьох госпіталізованих - дитина 2018 р.н., уточнили в поліції.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

В рамках провадження призначено низку експертиз.

Фото: Національна поліція