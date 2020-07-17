У Житомирі під колесами вантажівки загинув 5-річний хлопчик

У Житомирі вантажний автомобіль наїхав на 5-річного хлопчика, унаслідок чого він отримав несумісні з життям травми.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля СаЗ 3507, 23-річний житель Черняхівського району, рухаючись по провулку Комунальному в обласному центрі, допустив наїзд на 5-річного місцевого жителя. Двоє хлопчиків грались на узбіччі дороги, коли один із них раптово вибіг на проїзну частину і потрапив під заднє колесо вантажівки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП дитина отримала травми, що виявились несумісними з життям.

Подія трапилася 16 липня близько 13.20. На місці працювали слідчі відділу розслідування ДТП ГУНП області і слідчо-оперативна група Житомирського ВП. Водія було освідувано на вживання алкоголю, результат негативний. Призначено низку інших експертних досліджень.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини ДТП у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.