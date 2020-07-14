Смертельна ДТП під Києвом: водія Мercedes сім разів притягували за "п'яне" кермування

«Під час засідання прокурор Дар’я Мілюкова серед іншого зазначила, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за ДТП з тяжкими наслідками, за що відбував покарання. Також він 7 разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння», - повідомила Максимець.

Вона нагадала, що Шевченківський суд арештував Желепа на 2 місяці без права на заставу, і що він визнав свою провину і відмовився від адвоката.

Як повідомлялося, у ДТП, що сталося у неділю у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинули 4 людини, з них дві дитини, ще одна дитина постраждала.

Суд арештував Желепа на 2 місяці без права на заставу.