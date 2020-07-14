Смертельна ДТП під Києвом: водія Мercedes арештували без права на заставу

Смертельна ДТП під Києвом: водія Мercedes арештували без права на заставу

Укрінформ
Шевченківський районний суд заарештував без права на заставу підозрюваного у скоєнні ДТП під Києвом, внаслідок якої загинули 4 людини, в тому числі 2 дитини, Антона Желепа строком на 2 місяці.

Про це оголосив слідчий суддя Євген Сидоров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Слідчий суддя ухвалив: клопотання – задовольнити. Застосувати до підозрюваного Желепи Антона Михайловича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк дії ухвали про тримання під вартою Желепи Антона тривалістю у 60 днів, тобто до 17:25 9 вересня», - сказав Сидоров.

Сам Желеп під час засідання заявив, що написав заяву про відмову від послуг адвоката, що він не проти задоволення клопотання та визнає свою вину.

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Також Желеп зазначив, що ніде не працює, одружений і має трьох дітей.

Як повідомлялося, у ДТП, що трапилася у неділю у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинули 4 людини, з них 2 дитини, ще одна людина постраждала.

Прокуратура клопотала про взяття Желепи під варту без права на заставу.

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