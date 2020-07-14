Смертельна ДТП під Києвом: водія Мercedes арештували без права на заставу

Шевченківський районний суд заарештував без права на заставу підозрюваного у скоєнні ДТП під Києвом, внаслідок якої загинули 4 людини, в тому числі 2 дитини, Антона Желепа строком на 2 місяці.

Про це оголосив слідчий суддя Євген Сидоров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Слідчий суддя ухвалив: клопотання – задовольнити. Застосувати до підозрюваного Желепи Антона Михайловича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк дії ухвали про тримання під вартою Желепи Антона тривалістю у 60 днів, тобто до 17:25 9 вересня», - сказав Сидоров.

Сам Желеп під час засідання заявив, що написав заяву про відмову від послуг адвоката, що він не проти задоволення клопотання та визнає свою вину.

Також Желеп зазначив, що ніде не працює, одружений і має трьох дітей.

Як повідомлялося, у ДТП, що трапилася у неділю у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинули 4 людини, з них 2 дитини, ще одна людина постраждала.

Прокуратура клопотала про взяття Желепи під варту без права на заставу.