Під Харковом уночі зламався поїзд Hyundai

У ніч проти вівторка, 21 липня, на станції Люботин поблизу Харкова вийшов з ладу поїзд Hyundai №726 Київ-Харків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Facebook.

"Фахівці Укрзалізниці та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда №726 Київ-Харків. Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, біля Харкова", - йдеться в повідомленні.

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За даними компанії, пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години.

Укрзалізниця вибачилася за тимчасові незручності.