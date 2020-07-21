На Рівненщині відкрилися бібліотеки: книжкам "призначили" 4-денний карантин

У Рівненській області 20 липня відновили роботу бібліотеки, відтепер книжки, які повертатимуть читачі, проходитимуть карантин тривалістю чотири дні.

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

«Впроваджується 4-денний карантин для книг, що повернули користувачі. Ізольовані примірники позначаються датою повернення та виключаються з обігу на 4 дні, після чого вони знову будуть видані читачам», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі відвідувачі повинні мати засоби індивідуального захисту, в тому числі рукавички. Обслуговування може тимчасово припинятися на час дезінфекції приміщення.

Як повідомлялося, кількість мешканців Рівненщини, які одужали від COVID-19, сягнула найвищого в Україні показника – понад 3720 осіб.

Регіон вийшов із так званої «червоної зони». Відсоток виявлених випадків інфікування становить 10,6 - за допустимої норми менше 11%. Це дозволило послабити карантинні обмеження.