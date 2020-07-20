У медзакладах Харківщини з’явиться "Лікарняна бібліотека"

На Харківщині волонтери та благодійники реалізують проєкт «Лікарняна бібліотека», завдяки якому у десяти медичних закладах з’являться шафи з сотнями книжок.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу ініціатор проєкту «Лікарняна бібліотека», волонтер Наталія Яковлєва, яка реалізує свій задум разом з благодійним фондом «Харків з тобою».

«За програмою соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» від німецького концерну Bayer AG Харківщина отримала фінансування на обладнання 10 лікарняних бібліотек у різних медичних закладах. Вже встановлено таку бібліотеку в ЦРЛ Нової Водолаги, завтра їдемо к книжками та шафами в Мерефу та Первомайський», - зазначила Яковлєва.

На Харківщині реалізують проєкт "Лікарняні бібліотеки" / Фото: facebook.com/Lib4Hosp

За її словами, ідея створення бібліотек у лікарнях з’явилася у неї близько року тому, коли вона подолала рак молочної залози. «Як вдячність лікарям, які мені допомогли, й задля підтримки інших пацієнтів у відділенні хіміотерапії №2 онкоцентру організувала лікарняну бібліотеку. Після цього бібліотека з’явилася ще у відділенні мамології, де мені робили операцію», - ділиться Яковлєва.

А вже у лютому 2020-го харків’янка оформила свою ідею лікарняних бібліотек в електронному вигляді та подала на конкурс проєктів. «Була шалена конкуренція – понад 400 заявок», - зазначає волонтер.

Кожна встановлена бібліотека від початку міститиме не менше 400 книжок. Частину книг – звичайно ж, у доброму стані – віддають фонду небайдужі харків’яни, які відгукнулися на заклик у соцмережах, частину за помірною договірною ціною закуповують у букіністичному магазині за кошти, отримані від Bayer, а також свою продукцію задля реалізації проєкту дарують деякі видавництва.

Головна вимога – книжки не мають пригнічувати настрій пацієнтів, наголошує Яковлєва.

«Це виключно позитивна література, захоплююча. Бо пацієнтам і так страшно. Їм точно не захочеться читати про кінець світу чи якесь криваве місиво. Тому в нас дуже багато книг про пригоди, гарних детективів, які легко читаються і дуже відволікають. І дуже багато любовних романів – це розраховано на жіночу аудиторію», - розповіла Яковлєва.