У Львові відкрили нову лабораторію для проведення ПЛР-тестування

Нову лабораторію, де проводять ПЛР-тестування, відкрила лікарня швидкої медичної допомоги Львова, яку сьогодні оглянув мер міста Андрій Садовий.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради

«У нас усі лабораторії, які до цього часу працювали, — це державні лабораторії. Ми часто мали проблему, бо коли хворі потрапляють у нашу лікарню, треба було чекати кілька днів чи тиждень, щоб був встановлений діагноз. Це не є правильно. Діагноз треба встановлювати швидко. Тому ми прийняли рішення закупити лабораторію. Ми домовились з державною лабораторією Держпродспоживслужби, що вони ставлять наше обладнання сюди, і ми вже починаємо працювати. Це дасть можливість тим хворим, які поступають в лікарню швидкої допомоги, у 1-шу та 8-му лікарні, мати оперативні результати тестів. Тоді ми зможемо оперативніше виписувати тих людей, які не мають коронавірусу», - зазначив міський голова Андрій Садовий.

Як розповів генеральний директор лікарні швидкої допомоги Олег Самчук, наразі в лікарні ще триває ремонт, тож лабораторію тимчасово розмістили у приміщенні Львівської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Відтак, за декілька місяців — коли завершать ремонт, лабораторія переїде на територію лікарні швидкої допомоги. А коли ситуація з коронавірусною епідемією стабілізується, цю лабораторію використовуватимуть також для забезпечення трансплантології.

Спершу тут проводитимуть до 200 ПЛР-досліджень за добу, а згодом планують до 700.

Зараз в лабораторії працює 8 осіб, а загалом працюватиме 10. Навчання й стажування для них організували Лабораторний центр та Центр легеневого здоров’я.

Обладнання для лабораторії закупили за кошти міського бюджету на загальну суму майже 1,9 млн грн. Серед обладнання — система ПЛР, морозильна камера, термостат з функціями охолодження і нагрівання, УФ-бокс, набір дозаторів тощо.

Фото: пресслужба Львівської міської ради