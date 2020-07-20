У Львові власники барів та караоке-клубів пікетували ОДА

Понад 50 підприємців Львівщини прийшли під стіни Львівської облдежадміністраці з вимогою дозволити роботу їх закладів після 23:00.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми вийшли під стіни ОДА, щоб достукатися до влади. Справа в тому, що нам заборонили роботу після 23:00. Чотири місяці карантину плюс два місяці зими нас дуже вдарилм по кишені, і на ці години ми дуже розраховуємо. Я знаю одне, що Covid-19 не є страшнішим після 23:00. І ми проти абсурдних рішень влади, які ставлять під загрозу наш бізнес не лише у Львові, а й Києві, Одесі та інших містах", - заявив Олег Іваш - львівський підприємець та оргінізатор акції.

Він додає, що заклади, які працюють після 23:00 так само дотримуються правил, як і удень – дезінфікують приміщення, мають маски, рукавички та антисептики для працівників.

Представники ЛОДА, які вийшли до пікетувальників, зазначили, що вони знайомі з цією проблемою, але рішення обласної комісії ґрунтуються на постанові Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 588. Згідно із внесеними змінами закладам громадського харчування регламентували роботу до 23 години та після 7 ранку.

Проте, на думку власників розважальних закладів, владі слід розмежувати закладів громадського харчування, ресторани, кафе тощо та нічні розважальні заклади, врахувавши, що заклади громадського харчування не пропонуватимуть відвідувачам брати участь у будь-яких масових розважальних програмах. Та дозволити роботу закладам харчування довше, аніж до 23 години.

Львівська обласна державна адміністрація спільно з рестораторами, власниками кафе та клубів Львівщини напрацюють відповідні пропозиції, які скерують до Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджено 59 493 випадки COVID-19, з них за добу – 651.

Фото: Людмила Гринюк