Курортний сезон: нічні клуби та ресторани Одеси вимагають дозволу працювати після 23-ї

Власники ресторанів і нічних клубів Одеси вимагають скасувати обмеження на роботу розважальних закладів після 23 години.

Про це голова Одеської облдержаміністрації Максим Куций повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Куций зустрівся з групою бізнесменів, що підготували спільне звернення до Кабміну та Офісу Президента та заявив про їх підтримку за умови дотримання санітарних норм.

"Зустрівся з головними рестораторами та власниками нічних клубів Одещини, що звернулися до нас по допомогу та розуміння. Нововведення Кабінету міністрів щодо обмежень роботи закладів у нічний час підприємці вважають вбивчим для бізнесу, особливо в період короткого курортного сезону", - зазначив Куций.

Очільник ОДА акцентував, що зараз Одеська область стала "головним місцем відпочинку українців. Щотижня до нас приїжджають десятки тисяч туристів. До завершення високого курортного сезону залишилося шість тижнів. Окрім відпочинку, організація літнього дозвілля - це також робочі місця для тисяч мешканців Одещини. І ми маємо їх підтримати".

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Куций зауважив, що з участю головсанлікаря Одещини, представників Держпродспоживслужби та Нацполіції відбувся конструктивний діалог з бізнесменами щодо можливих сценаріїв роботи розважальних закладів.

На думку очільника ОДА, заклади повинні мати можливість працювати у нічний час "при дотриманні санітарних норм", у межах закону та рекомендацій МОЗ.

"Разом з підприємцями передамо звернення до Кабміну та Офісу Президента України щодо скасування обмеження в роботі після 23 год. Сподіваюся на підтримку керівництва держави, що у цей складний час ми знайдемо компроміс для прибуткової роботи одеського бізнесу та безпечного відпочинку туристів", - резюмував Куций.

Як повідомлялося, через збільшення кількості хворих на COVID-19 міська влада Одеси заборонила роботу із 23-ї до 7-ї години нічних клубів, а також ресторанів, кафе, барів. Органам правопорядку рекомендовано забезпечити контроль за дотриманням карантинних заходів у торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста.

Також Одеська мерія готується відкрити додаткові відділення в інфекційній та інших лікарнях, оскільки упродовж останнього тижня в місті зареєстровано у 3,9 раза більше випадків захворювань на COVID-19, ніж за попередній тиждень. Причому різко зросла кількість пацієнтів, які потребують лікування в стаціонарному режимі. Це зумовлює потребу відкриття додаткових відділень і розгортання більше ліжко-місць у міській інфекційній та інших лікарнях обласного центру.

Станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадки COVID-19, з них за добу - 836.

фото: Facebook Максима Куцого