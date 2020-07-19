У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП на Закарпатті

Унаслідок автокатастрофи з участю вантажівки у Закарпатській області загинули три людини, у тому числі 10-річна дитина.

По це інформує Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

«Сьогодні, 19 липня, близько 16.20 години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі Київ - Чоп, неподалік с. Іванівці Мукачівського району», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчо-оперативна група районного відділку поліції на місці з’ясувала попередні обставини ДТП. Автомобіль Mazda, за кермом якого перебував 56-річний мешканець Мукачева, зіткнувся з вантажівкою MAN, яка рухалася назустріч, у напрямку Ужгорода. Унаслідок удару великогабаритну машину викинуло з дороги, після чого вона загорілася.

Водій легкового автомобіля і двоє пасажирів, 10-річна дівчинка та 23-річний хлопець, загинули на місці аварії. 46-річну жінку госпіталізували до районної лікарні. Водія вантажівки із забоями також доправили до медзакладу.

Обставини та причини смертельної аварії поліція розслідуватиме в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей).

Як повідомлялося, поблизу Мукачева на Закарпатті в ДТП загинув головний тренер футбольного клубу "Мункач" Віктор Ряшко та двоє його дітей.