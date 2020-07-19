У ДТП під Мукачевом загинув футбольний тренер Ряшко і двоє його дітей – ЗМІ

Поблизу міста Мукачево на Закарпатті в ДТП загинув головний тренер футбольного клубу "Мункач" Віктор Ряшко та двоє його дітей-підлітків.

Про це повідомляє Закарпаття-онлайн.

"Головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко загинув у ДТП під Мукачевом. Єдина людина, яка вижила у автомобілі Mazda, дружина тренера. Також в автомобілі було двоє дітей, 11 та 13 років - вони також загинули", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що інформацію неофіційно підтверджують у лікарні Мукачева.

Як раніше інформувало Закарпаття онлайн, біля Мукачева фура розтрощила автомобіль Mazda, а потім перевернулась і загорілася.