За 29 років незалежності України у ДТП загинули понад 174 тисяч осіб — МВС

За 29 років незалежності України у ДТП загинули 174 095 осіб, а постраждали – понад 1 мільйон 264 тисяч.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В цьому році перед запуском системи автоматичної фіксації я попросив порахувати, скільки українців загинуло за 29 років незалежності (у ДТП – ред.). Починаючи з 1991 року і по березень 2019 року, 174 095 осіб загинули за 29 років у ДТП, а травмовано було 1 мільйон 264 тисячі", - сказав Геращенко.

Він уточнив, зокрема, що торік було зафіксовано 116 тисяч фактів водіння у нетверезому стані, з них 16 тисяч протоколів патрульної поліції були судами закриті, тож за ними не були покарані водії через затягнуті строки розгляду справ у судах.

"Близько 1700 справ були закриті, бо судді передавали справи на розгляд трудового колективу", - поінформував він.

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Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".