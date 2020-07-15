Під Києвом знову сталася смертельна ДТП - на тій самій трасі

На Старообухівській трасі унаслідок зіткнення двох легковиків у середу загинуло двоє осіб та одного постраждалого госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні близько 15-ої години до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Старообухівській трасі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, за попередньою інформацією, що водій автомобіля Toyota допустив зіткнення з Volkswagen, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій Toyota та пасажир Volkswagen загинули на місці, а водія останньої автівки з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняного закладу.

На місці події поліцейські проводять необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв Укрінформ, у ДТП, що трапилася 12 липня у Голосіївському районі Києва на Старообухівській трасі за участю двох легковиків, загинуло 4 людини, з них дві дитини, ще одна людина постраждала.