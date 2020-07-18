На Одещині зіткнулися легковики, шестеро загиблих

Шестеро осіб загинули в результаті зіткнення двох легковиків в Ізмаїльському районі Одещини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"18 липня о 07:46 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули 6 осіб та 3 особи госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 р.н.", - йдеться у повідомленні.

До деблокації загиблих від ДСНС залучено та 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки